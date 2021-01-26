В аэропортах Москвы пассажиропоток в 2020 году упал на 52,3%

В аэропортах Москвы пассажиропоток в прошлом году упал на 52,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Всего в Шереметьево, Домодедово и Внуково пассажиропоток в 2020 году составил 48,5 млн человек.

Внутренние перевозки сократились на 29,9%, до 36,5 млн пассажиров, а международные — на 75,8%, до 12 млн.

Пассажиропоток в Шереметьево в прошедшем году стал меньше на 60,4% и составил 19,6 млн человек, во Внуково — на 47,6%, до 12,6 млн, в Домодедово — на 42%, до 16,4 млн.

Ранее Росавиация приводила данные о пассажиропотоке в московских аэропортах за 11 месяцев 2020 года.