Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций
Китай обогнал США по объему привлеченных иностранных инвестиций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию.
Как отмечает издание, в 2020 году прямые инвестиции иностранных компаний в экономику КНР выросли на 4% и достигли $163 млрд.
Инвестиции в американскую экономику снизились на 49%, до $134 млрд.
Кроме того, как пишет газета, некоторые крупные компании расширили свое присутствие в Китае, например, бренд спортивной одежды Adidas и американский производитель электронных систем управления Honeywell International.
Ранее Fox News со ссылкой на отчет британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) сообщил, что, как ожидают аналитики, к 2028 году Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира.