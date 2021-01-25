Минсельхоз не прогнозирует дефицит продовольствия
Карина Казанцева
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Минсельхоз считает стабильной ситуацию на агропромышленном рынке и не прогнозирует дефицит продовольствия, пишет ТАСС.
«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — сказали в министерстве.
Ранее в Счетной палате высказали опасения, что может возникнуть дефицит товаров, которые попали под регулирование цен.
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