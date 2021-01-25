Минсельхоз не прогнозирует дефицит продовольствия

Минсельхоз считает стабильной ситуацию на агропромышленном рынке и не прогнозирует дефицит продовольствия, пишет ТАСС.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — сказали в министерстве.

Ранее в Счетной палате высказали опасения, что может возникнуть дефицит товаров, которые попали под регулирование цен.