Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в РФ

Аналитики составили список самых высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта. В топ вошли вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора, а также аналитика, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

По данным опроса 2020 года, 64% работодателей были готовы взять на работу недавних студентов без опыта работы. В то же выпускники вузов 2017-2019 годов оценили сложность поиска работы на 7,1 балла из 10.

Больше всего вакансий для студентов и специалистов без опыта было в IT-сфере: программист в Москве может получать зарплату до 90 тыс. рублей, разработчик отчетных форм (SQL) в среднем может заработать около 70 тыс. рублей, а специалист технической поддержки «1С» — от 55 тыс. рублей.

Самая высокооплачиваемая работа без опыта со 100 тыс. рублей предлагается юристам первичного приема в Москве, в другой компании стажеру-юристу предлагают 40 тыс. рублей. Начинающие аниматоры 2D в столице могут заработать до 75 тыс. рублей.

Также достаточно высокий заработок можно иметь в сфере экономики: финансовый советник в Хабаровске может рассчитывать на минимум 65 тыс. рублей в месяц, а экономист по планированию в Ивантеевке — 60 тыс. рублей. Получать около 40 тыс. рублей могут начинающие экономисты, а также стажеры в сфере PR и HR.

Ранее в Минобрнауки РФ призвали ректоров российских вузов лично контролировать трудоустройство выпускников 2020 года, которым тяжело найти работу из-за пандемии. Бывшие студенты подтвердили в разговоре с «Газетой.Ru», что коронавирус усложнил их положение.