Украина хочет отсоединиться от общей с Белоруссией и РФ энергосистемы

Украине необходимо срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией. Об этом заявил и.о министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», видео которого было опубликовано на YouTube.

Витренко рассказал, что до его прихода на должность директора компании НАК «Нафтогаз Украина «критически» зависела от российского газа.

«Мы критически зависели от Газпрома. Как только мы пришли в 2014 году мы за считанные месяцы сделали так, чтоб соответственно мы получали достаточно объемов газа с Европы и не зависели от Газпрома. После этого мы еще победили Газпром в Стокгольмском арбитраже, поэтому мы сейчас Газпром не боимся», — сказал он.

По мнению исполняющего обязанности министра энергетики, Украине срочно необходимо отсоединяться от энергетической системы Белоруссии и Российской Федерации, что по словам Витренко, будет одной из главных его задач.

«Нам нужно срочно, срочно (!) отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и с РФ, объединяться с европейской энергосистемой и это как раз будет моей одной из главных задач, чтоб мы были частью Европы, нормального рынка, где нет своеволия монополистов», — заключил он.