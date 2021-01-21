«Ъ» сообщил, что «Газпром» сдерживает экспорт газа в Европу

«Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, российская компания даже сократила объем экспорта голубого топлива по украинскому маршруту.

Как отмечает «Ъ», с помощью такой стратегии «Газпром» хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.

Кроме того, цель компании может заключаться в том, чтобы избежать резкого падения цен в начале весны, когда, согласно ожиданиям аналитиков, спрос на газ в Азии упадет и высвободившиеся объемы СПГ придут в Европу.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», который, как планируется, будет доставлять голубое топливо в Европу.