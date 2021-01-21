Путин поручил принять меры для выравнивания цен на жилье в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что необходимо обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья, спрос на которое разогрела программа льготной ипотеки, передает «Интерфакс».

Глава государства обратил внимание, что в отдельных регионах страны имеются дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. Ранее этим вопросом был обеспокоен Центробанк.

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил Путин.

Эксперты спрогнозировали цены на жилье в России в 2021 году. По мнению специалистов, цены на жилье в России, повысившиеся в 2020 году во многом благодаря льготной ипотеке на новостройки, в 2021 году продолжат расти, однако их динамика замедлится и не превысит 12%.