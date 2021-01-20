Миллер назвал сроки завершения сетевой газификации России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции, назвал сроки завершения сетевой газификации страны. Стенограмма была опубликована на сайте Кремля.

По словам Миллера, сетевая газификация будет полностью завершена в 35 российских регионах «к концу 2025 года». «Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации» в России, указал он.

Как отмечал Миллер, проект газификации России будет полностью реализован к 2030 году.