Назван прожиточный минимум в Москве на 2021 год

Прожиточный минимум в Москве на 2021 год в расчете на душу населения составит 18 тыс. рублей. Соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на портале мэра и правительства города.

В документе отмечается, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что в России сохранили размер максимального пособия по безработице на 2021 год.