С начала пандемии медики получили свыше 188 млрд руб. за борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с начала пандемии участвовавшим в работе с пациентами с COVID-19 медикам было выплачено 188 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что свыше 53 млрд руб. были направлены на новые выплаты, осуществление которых ведется с 1 ноября 2020 года.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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