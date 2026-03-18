Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Фицо отработает ночную смену на фабрике в знак солидарности с трудящимися

Премьер Словакии Фицо заявил, что отработает смену на фабрике в ночь на 1 мая
Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что хочет отработать ночную смену на фабрике с 30 апреля на 1 мая в знак солидарности с трудящимися.

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из производств», — написал политик.

Фицо уже не первый год традиционно проводит ночь на 1 мая в качестве рабочего на какой-либо из фабрик Словакии. Таким образом политик привлекает внимание к важности ночного труда на производствах. В частности, подобный опыт у него был в 2024 году, когда он в ночь на 1 мая работал на заводе ZKW Slovakia в селе Крушовце. Премьер участвовал в сборке комплектующих для различной техники, которую выпускает завод.

После смены премьер заявил, что снимает шляпу перед трудящимися. Фицо считает, что власти страны должны увеличить оклады работников ночных смен.

1 мая в Словакии отмечают День труда.

До этого национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Словакия с 1 мая прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину. «Укрэнерго» получила от словацкого Системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора. Причины такого решения официально не были озвучены.

Ранее премьер Словакии анонсировал приезд в Москву на Парад Победы.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
