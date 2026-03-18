Фицо отработает ночную смену на фабрике в знак солидарности с трудящимися

Премьер Словакии Фицо заявил, что отработает смену на фабрике в ночь на 1 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что хочет отработать ночную смену на фабрике с 30 апреля на 1 мая в знак солидарности с трудящимися.

«Я хочу опять выразить уважение к людям, работающим в ночную смену, и присоединиться к ним на одном из производств», — написал политик.

Фицо уже не первый год традиционно проводит ночь на 1 мая в качестве рабочего на какой-либо из фабрик Словакии. Таким образом политик привлекает внимание к важности ночного труда на производствах. В частности, подобный опыт у него был в 2024 году, когда он в ночь на 1 мая работал на заводе ZKW Slovakia в селе Крушовце. Премьер участвовал в сборке комплектующих для различной техники, которую выпускает завод.

После смены премьер заявил, что снимает шляпу перед трудящимися. Фицо считает, что власти страны должны увеличить оклады работников ночных смен.

1 мая в Словакии отмечают День труда.

До этого национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Словакия с 1 мая прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину. «Укрэнерго» получила от словацкого Системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора. Причины такого решения официально не были озвучены.

Ранее премьер Словакии анонсировал приезд в Москву на Парад Победы.