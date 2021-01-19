Эксперт оценил новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что планируемые США санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна» не повлияют на строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут», — произнес он.

По мнению Юшкова, санкции не скажутся на строительстве самого газопровода, но при этом повлияют на его судьбу после завершения работ.

Он также отметил, что Россия подготовилась к ограничительным мерам в отношении трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский» путем смены их собственников.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против «Фортуны» и компании «КВТ-Рус» — владельцу судна. По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

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