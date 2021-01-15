Кудрин: доллар в ближайшие 30-50 лет останется мировой валютой

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что в ближайшие десятилетия у доллара сохранится ведущая роль в мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, не менее 30-40 лет она будет оставаться основной», — сказал он.

При этом глава СП отметил, что китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что КНР пока не обеспечивает свободу движения капитала.

Кудрин считает, что экономика Китая пока остается «неопределенной величиной» из-за непрозрачности этого государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оптимистичный прогноз: аналитики ожидают укрепления рубля до 65-70 за доллар

— Credit Suisse прогнозирует укрепление рубля до 65-70 рублей за доллар США

— Курс доллара растет на фоне дешевеющей нефти