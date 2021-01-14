Курс биткоина превысил отметку в $40 000
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стоимость первой криптовалюты поднималась выше $40 000, пишет РБК.
Самая высокая цена в $40 100 была зафиксирована на бирже Coinbase.
За минувшие сутки монета подорожала более чем на 15%, а ее рыночная капитализация увеличилась до $738 млрд.
По данным Coinmarketcap, общий объем торгов биткоином за последние сутки составил $64 млрд. Для обновления исторического максимума в $42 тыс. BTC должен подорожать еще на 5%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Улетел, но обещал вернуться: что будет с биткоином после обвала
— Миллионеры без паролей: почему мир потерял 20% биткоинов