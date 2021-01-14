Биткоин подорожал на 13%

Биткоин подорожал более чем на 13%, до $39,3 тысяч, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Днем 14 января (около 15.15 мск) курс криптовалюты падал до $37,9 тысяч, после чего стал резко расти.

По данным на 17.30 мск, курс биткоина повысился на 13,25% и составил $39.3 тысяч.

8 января 2021 года биткоин обновил исторический максимум, впервые превысив стоимость в $41 тысяч.

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