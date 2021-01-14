Мишустин уверен в быстром восстановлении экономики России

Преьмер-министр России Михаил Мишустин уверен, что российская экономика восстановится значительно быстрее, потому что страна первой в мире разработала вакцину. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал её активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт значительно быстрее», — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что до этого правительство выработало меры поддержки производств и людей в условиях коронавируса.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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