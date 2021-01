США расширили санкционный список в отношении Ирана, сообщается на сайте американского минфина.

В перечень были добавлены 2 гражданина и 16 организаций, в частности Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company.

Кроме того, еще один человек был добавлен в список по обвинениям в терроризме — гражданин Ирака Абдул Азиз аль-Мохаммедави.

