Банки не поддержали идею объяснять отказы в кредитах

Банки выступили против идеи, обязывающей их объяснять клиентам причины отказов в кредитах. Это следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, пишет РБК.

Банки попросили депутатов не менять процедуру выдачи кредитов. Это стало реакцией на поправки в закон «О потребительском кредите», которые в конце октября предложил парламент Калмыкии.

В настоящий момент банки могут не выдавать кредит без объяснений. Законопроект обязывает кредиторов предоставлять «мотивированное объяснение с причинами отказа». Это объясняется тем, что часто россияне даже не знают, почему им отказывают в займах, и, соответственно, не могут устранит причины.

Ассоциация банков России, в свою очередь, заявляет, что это ничего не даст кредиторам, а только увеличит риски для банков. Например, подобные объяснения могут раскрыть коммерческую тайну, то есть то, как банки оценивают платежеспособность клиентов. Кроме того, банки утверждают, что разные организации отказывают по разным причинам, поэтому пояснения не помогут россиянам при подаче следующей заявки.

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