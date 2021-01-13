Минюст планирует получить доступ к банковской тайне

Минюст планирует внести поправки в статью 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» и получить доступ к операциям и банковским счетам юридических лиц и граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в министерстве, изменения нацелены на улучшение осуществляемого Минюстом контроля за деятельностью некоммерческих организаций и не вызовут негативных социально-экономических, финансовых и других последствий для НКО.

Законопроект затронет все виды таких организаций: фонды, землячества и госкорпорации, а также связанных с этой деятельностью юридических и физических лиц.

Отмечается, что поправки готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Его глава Сергей Гаврилов уверен, что необходимо свести к минимуму число НКО, которые используются как «отмывочные» для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом.

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