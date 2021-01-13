США напомнили европейским компаниям о санкциях из-за «Северного потока — 2»

Госдеп США предупредил помогающие в реализации проекта «Северный поток — 2» европейские компании о риске санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется, таким образом Государственный департамент пытается призвать организации прекратить участие в строительстве газопровода. В противном случае будет «слишком поздно», заявили там.

Отмечается, что в конце текущей недели Госдеп обнародует доклад по компаниям, которые, согласно мнению ведомства, помогают со строительством газопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.