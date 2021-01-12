Цены на бензин в России стабилизировались после скачков 2020 года

Рост розничных цен на бензин в России практически остановился после скачков в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

На неделе с 3 по 10 января топливо Аи-92 в среднем по стране подорожало лишь на 1 коп., до 43,98 руб. за литр.

Стоимость Аи-95 и летнего дизтоплива осталась на уровне 47,3 руб./л и 48,99 руб./л соответственно.

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