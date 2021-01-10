Состояние Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index.

По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на $14,5 млрд и достигло $209 млрд.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, руководящий компаниями Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире. За последние 13 месяцев состояние Маска выросло на $100 млрд. В январе 2020 года он занимал 35-е место в рейтинге Bloomberg.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск потерял почти девять миллиардов долларов за 24 часа

— Маск стал самым богатым человеком в мире

— Маск распродаст имущество, чтобы заселить Марс