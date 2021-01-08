СМИ назвали возможного кандидата на пост канцлера ФРГ

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан планирует участвовать в выборах канцлера страны в сентябре текущего года. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на источники.

В сентябре 2021 года в ФРГ пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. В январе текущего года пройдет съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором будет избран новый глава партии, он же будет претендовать на пост канцлера страны.

По данным Bild, полученной от представителей ХДС, Шпан несколько раз обсуждал, может ли он выдвигаться на пост канцлера. Он рассматривает эту возможность, даже если другой претендент (премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет) возглавит консервативную партию.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — рассказал изданию неназванный глава фракции ХДС в региональном парламенте.

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