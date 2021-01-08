В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

Центральный банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк может заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом. Об этом говорится в документа, размещенном на сайте ЦБ.

Центробанк утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты. Документ начнет действовать в октябре 2021 года. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом 2020 года. ЦБ также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание.

Помимо этого, в перечне появился пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь регуляторы имеют право на отказ в транзакции, если она будет считаться сомнительной. Исполнительные листы предъявляются клиентам по завершению судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

При этом из перечня исключены ряд признаков сомнительных операций, в частности, нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Всемирный банк предрек рост ВВП России в этом году

— Банкиры назвали условие для кредитной амнистии