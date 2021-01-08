Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

Новый налог по банковским вкладам распространяется не на сами вклады, а на проценты по ним, разъяснили в российском Министерстве финансов. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом россияне, размещающие крупную сумму с ежемесячной выплатой процентов, могут избежать уплаты налога или сократить, если доход по вкладу распределяется между двумя или тремя налоговыми периодами, указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в случае долларовых вкладов разница в курсе в начале и конце срока депозита взиматься не будет.

Новый налог начал действовать в России с 1 января 2021 года.

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