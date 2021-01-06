«Академик Черский» прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»

Российское судно-трубоукладчик прибыло к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

По данным портала, судно находится недалеко от датского острова Борнхольм, где расположен незавершенный отрезок трубопровода. Ранее судно уже прибывало на участок в декабре 2020 года, однако вернулось в Россию.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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