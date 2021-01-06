В ближайшие месяцы Россия увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие месяцы страна увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 130 тысяч баррелей в сутки. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Речь идет о феврале и марте текущего года. Так, добыча будет увеличена на 65 тысяч баррелей в сутки в каждый из этих месяцев.

Он добавил, что Россия поступательно будет восстанавливать добычу, это также касается Казахстана.

По словам Новака, остальные вошедшие в сделку ОПЕК+ страны сохранят январский уровень добычи. Исключение составит лишь Саудовская Аравия, которая сократит производство нефти на 1 млн баррелей в сутки. Также решение вызвано желанием Саудовской Аравии более быстро уменьшить остатки на мировых нефтяных рынках.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что страна увеличит добычу нефти в феврале и марте на 10 тысяч баррелей в сутки.