Трамп запретил транзакции с владельцами 8 китайских платежных приложений
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на проведение транзакций с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation News.
В тексте документа говорится, что указ вступает в силу через 45 дней (19 февраля), а именно примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть Белый дом.
Политик отметил, что данные транзакции представляют потенциальную угрозу для нацбезопасности страны.
В соответствии с указом под ограничения попали WeChat Pay, Alipay, SHAREit, QQ Wallet, WPS Office, а также Tencent QQ, CamScanner и VMate.
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