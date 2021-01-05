До Нового года выплату в 5 тыс. руб. семьи получили на 13,6 млн детей

В России семьи с детьми до Нового года получили 13,6 млн выплат в 5 тыс. руб. на детей от 3 до 7 лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам министра, это 96% от общего числа семей, имеющих право на подобную выплату.

Для тех, кто не получил еще не получил выплаты, нужно подать заявление, поскольку право на нее сохраняется у граждан до 1 апреля 2021 года.

На пресс-конференции 17 декабря Путин объявил, что семьи с детьми к Новому году получат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет в качестве меры поддержки.