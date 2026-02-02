В Европе задумались о собственном ядерном сдерживании

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости инициировать дискуссию о европейском ядерном сдерживании. Его слова приводит газета The Guardian.

«Я думаю, что среди европейцев состоится и должна состояться дискуссия о ядерном сдерживании. Но она должна быть европейской и проходить в рамках логики НАТО», — заявил Стёре.

Он напомнил о существовании стратегии НАТО, где «четко указано, что ядерное оружие является основным сдерживающим фактором». Однако премьер указал, что эта стратегия «не скандинавская», а общеевропейская и в рамках Североатлантического альянса.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

