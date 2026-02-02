В России рассказали о возможных контактах сына Кастро с ЦРУ

Президент США Дональд Трамп в рамках давления на Кубу делает ставку на возможность компромисса между Вашингтоном и Гаваной, сын одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро Алехандро уже может вести переговоры с ЦРУ по вопросу тех или иных компромиссов между странами. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.

«Ставка (у США. – «Газета.Ru») все-таки на то, что кубинцы пойдут на какие-то компромиссы <…> Эмигрантская пресса пишет о том, что сын Рауля Кастро, верховного лидера революции, брата Фиделя (Кастро. – «Газета.Ru»), Алехандро Кастро Эспин, находится в Мексике и ведет там переговоры с представителем ЦРУ», — отметил он.

По словам Хейфеца, у него есть опыт таких переговоров. Алехандро Кастро вел переговоры с администрацией эк-президента США Барака Обамы, в результате которых в конечном итоге были восстановлены дипломатические отношения Соединенных Штатов с Кубой.

Профессор отметил, что потенциальный компромисс между Кубой и США может касаться «каких-то жестов в отношении кубинской диаспоры» в Америке. Кроме того, указанный компромисс может касаться внутриполитических вопросов на Кубе, а также ее внешней политики, добавил Хейфец.

«В чем будет заключаться этот компромисс? Для Трампа, конечно, слова «коммунизм», «коммунистический» — это как красная тряпка для быка. То есть ему хотелось бы, чтобы эти слова не звучали на Кубе, но, как мне представляется, он может дать установку на амнистию политических заключенных, как это произошло в Венесуэле», — заявил профессор.

29 января американский Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

