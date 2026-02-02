Стала известна основная версия в деле мальчика, которого уже третий день ищут в Петербурге

Пропавшего на окраине Санкт-Петербурга мальчика могли похитить, передает Baza.

По данным Telegram-канала, девятилетний Паша Тифитулин мог стать жертвой похищения. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что ребенок, выйдя из магазина, самостоятельно подошел к машине с разбитым бампером и сел в нее.

Следователи выясняют, местонахождение автомобиля и личность его владельца. В «Лиза Алерт» заявили, что в настоящий момент волонтеры ведут поиск в информационном режиме, распространяя ориентировки. Отряд в ходе собраний анализирует все доступные сведения.

Мальчик отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе. Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

Ранее в Воронеже похитили и избили двух детей