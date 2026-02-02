В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян

Забелин: пациент с оспой обезьян находится в состоянии средней степени тяжести

Министр здравоохранения Московской области Забелин рассказал ТАСС, что пациент с оспой обезьян находится в состоянии средней степени тяжести.

По его словам, пациент госпитализирован в инфекционное отделение и находится под наблюдением медиков.

«Пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» находится в инфекционном отделении домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении», — поделился Забелин.

Он уточнил, что в настоящее время клинических проявлений болезни не проявляется.

2 февраля второй пациент с оспой обезьян поступил в больницу в подмосковном городе Домодедово.

Ранее о втором случае заражения этим вирусом сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, речь идет о 50-летнем пациенте из Одинцово. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

