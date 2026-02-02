Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян

Забелин: пациент с оспой обезьян находится в состоянии средней степени тяжести
Reuters

Министр здравоохранения Московской области Забелин рассказал ТАСС, что пациент с оспой обезьян находится в состоянии средней степени тяжести.

По его словам, пациент госпитализирован в инфекционное отделение и находится под наблюдением медиков.

«Пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» находится в инфекционном отделении домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении», — поделился Забелин.

Он уточнил, что в настоящее время клинических проявлений болезни не проявляется.

2 февраля второй пациент с оспой обезьян поступил в больницу в подмосковном городе Домодедово.

Ранее о втором случае заражения этим вирусом сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, речь идет о 50-летнем пациенте из Одинцово. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Онищенко рассказал, чем оспа обезьян похожа на вирус Нипах.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!