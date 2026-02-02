Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Кемеровской области подросток пошел под суд за поиск экстремистской информации

Лента.ру: в Кузбассе суд оштрафовал подростка за поиск запрещенной информации
Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области суд оштрафовал подростка за поиск экстремистской информации. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

«По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года учащийся техникума искал в интернете материалы, внесенные в федеральный список экстремистских. После изучения он сохранил символику и атрибутику запрещенной организации в мессенджере и на своем смартфоне», — говорится в материале.

Подростка признали виновным по статье 13.53 КоАП РФ. Родители юноши должны выплатить три тысячи рублей.

Летом прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

Ранее россиянину заблокировали страницу за экстремистские фото, опубликованные годы назад.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!