В Кемеровской области подросток пошел под суд за поиск экстремистской информации

В Кемеровской области суд оштрафовал подростка за поиск экстремистской информации. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по региону.

«По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года учащийся техникума искал в интернете материалы, внесенные в федеральный список экстремистских. После изучения он сохранил символику и атрибутику запрещенной организации в мессенджере и на своем смартфоне», — говорится в материале.

Подростка признали виновным по статье 13.53 КоАП РФ. Родители юноши должны выплатить три тысячи рублей.

Летом прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

