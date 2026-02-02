Власти Азербайджана убрали из конституции Нахичеваня упоминание двух договоров

Власти Азербайджана убрали из конституции Нахичеваня упоминание Московского и Карсского договоров. Об этом сообщило агентство APA.

В действующей редакции преамбулы Конституции Нахчыванской Автономной Республики говорилось, что основы автономного статуса республики заложены международными договорами — Московский договор от 16 марта 1921 года и Карсский договор от 13 октября 1921 года. В этих документах подтверждалось, что Нахичевань является составной частью Азербайджана, а также были определены его территориальные границы.

В преамбуле отмечалась, что первая конституция Нахичеванская АССР была принята в 1926 году, вторая — в 1937 году, третья — в 1978 году, а действующая основывается на конституции Азербайджанской Республики, принятой всенародным референдумом 12 ноября 1995 года.

В новой редакции преамбулы прямо закрепляется, что Нахичеванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики.

Указывается также, что основой конституции республики являются принципы, зафиксированные в декларации от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», конституционном акте от 18 октября 1991 года «О государственной независимости Азербайджанской Республики», а также конституции Азербайджанской Республики.

Законопроект о внесении изменений в документ был принят парламентом во втором чтении.

