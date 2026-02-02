В Кремле рассказали о задачах Дмитриева при поездке в Майами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию РФ и США.

«Дмитриев ведет рабочие группы по экономическому взаимодействию. Вот, собственно, в основном эти вопросы находятся в сфере ведения коллегии Дмитриева», — сказал Песков.

31 января глава РФПИ провел встречу с делегацией США, охарактеризовав ее как конструктивную. Со стороны американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент, зять бывшего президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь сообщил на странице в социальной сети X, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, прошли в Майами продуктивно. Он также отметил, что США обнадеживает работа России над достижением мира в украинском конфликте.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс.