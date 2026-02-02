Размер шрифта
Зеленский заявил, что РФ специально не била по энергетике после завершения перемирия

Зеленский: целенаправленных ударов по ​​энергетической инфраструктуре не было
Thomas Peter/Reuters

Россия за последние сутки специально не наносила удары по украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и «шахедов» по энергетической инфраструктуре не было», — написал украинский лидер.

По его словам, цель российских войск — украинская логистика, прежде всего железнодорожная.

Зеленский добавил, что дал поручения по этому поводу для командующего воздушных сил ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Украинской железной дороги.

Временное соглашение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре было достигнуто по просьбе президента США Дональда Трампа в связи с экстремальными холодами. Оно действовало до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что ВСУ два дня подряд не обстреливали территорию ДНР.
 
