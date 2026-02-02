Размер шрифта
В Иране заявили о планах Тегерана начать переговоры с Вашингтоном

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Представители США и Ирана могут начать переговоры уже в ближайшие дни с участием высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что переговоры могут пройдут на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Дата и возможное место встречи не называются.

31 января Трамп заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Он отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения.

Ранее верховный лидер Ирана заявил, что в случае войны с США, масштаб конфликта будет региональным.
 
