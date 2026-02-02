В Подмосковье ищут еще одного человека, который, предположительно, болен оспой обезьян

В Подмосковье еще один человек мог подхватить оспу обезьян от знакомого. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, новый «подозреваемый» знаком с 41-летним Алексеем — первым пациентом в Подмосковье, у которого подтвердили оспу обезьян. Именно он и доставил Алексея в больницу, но затем перестал выходить на связь. На данный момент мужчину ищут, звонки он игнорирует.

Известно, что Алексей последние полгода не бывал в других странах, а значит, подхватил вирус внутри страны. Он мог заболеть после контакта с кем-то из своего окружения. Мужчина обратился в медучреждение, пожаловавшись на высыпания на лице и высокую температуру. Симптомы он игнорировал несколько дней, считая, что заболевание не серьезное, однако в больнице подтвердили редкое вирусное заболевание.

С подозрением на оспу обезьян в больницу попал и близкий товарищ Алексея. Его диагноз пока не подтвержден, но симптомы соответствуют заболеванию. Новый зараженный госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным Telegram-канала Mash, ему 50 лет.

