Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В трех районах Кубани нашли обломки сбитых беспилотников

Кубанские власти заявили, что в трех районах региона нашли обломки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены в трех районах Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.

По данным ведомства, фрагменты уничтоженных и перехваченных беспилотников упали на пустырях, в полях и на приусадебных участках. Пострадавших нет, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

В Красноармейском районе обломки летательного аппарата обнаружили на пустыре в станице Старонижестеблиевской. В Гулькевичском районе фрагменты БПЛА упали в двух локациях: на огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле в поселке Венцы. В Кавказском районе обломки нашли во дворе жилого дома в станице Дмитриевской, а также на восточной окраине станицы Темижбекской.

Дежурные средства ПВО ночью 2 февраля уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее под Белгородом от удара беспилотника пострадала беременная женщина.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!