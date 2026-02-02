В трех районах Кубани нашли обломки сбитых беспилотников

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены в трех районах Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Кубани.

По данным ведомства, фрагменты уничтоженных и перехваченных беспилотников упали на пустырях, в полях и на приусадебных участках. Пострадавших нет, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

В Красноармейском районе обломки летательного аппарата обнаружили на пустыре в станице Старонижестеблиевской. В Гулькевичском районе фрагменты БПЛА упали в двух локациях: на огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле в поселке Венцы. В Кавказском районе обломки нашли во дворе жилого дома в станице Дмитриевской, а также на восточной окраине станицы Темижбекской.

Дежурные средства ПВО ночью 2 февраля уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее под Белгородом от удара беспилотника пострадала беременная женщина.