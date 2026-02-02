Размер шрифта
В Афганистане заявили о готовности работать с Россией по полезным ископаемым

Гуль Хасан: Кабул готов к разработке полезных ископаемых в Афганистане с Россией
Посольство России в Афганистане/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Посол Афганистана в России Гуль Хасан заявил в интервью ТАСС, что Кабул готов к проектам с Москвой в области инфраструктуры и в разработке полезных ископаемых в Афганистане.

По словам дипломата, все соседние государства могут быть уверены в надежности и стабильности афганской системы безопасности.

Гуль Хасан назвал экономическую направленность ключевым принципом внешней политики Афганистана. По его словам, страна стремится стать важным участником региональной экономической интеграции и привлечь иностранные инвестиции. Российские компании давно проявляют интерес к инвестициям в промышленность, горнодобычу и инфраструктуру Афганистана, и Исламский Эмират также заинтересован в участии России в этих проектах.

После официального признания Исламского Эмирата Афганистаном со стороны России, ожидается, что этот интерес воплотится в конкретные действия.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук на открытии переговоров с заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Гани Барадаром заявил, что Россия положительно оценивает усилия афганского правительства по улучшению экономики страны и поднятию уровня жизни населения.

Ранее Афганистан и Россия начали обсуждать привлечение афганских мигрантов.
 
