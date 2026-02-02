Родители поссорились и бросили детей в отеле в чужом городе

Родители в Китае бросили маленьких детей в отеле после ссоры, пишет South China Morning Post.

В правоохранительные органы Пекина обратился мужчина, заявивший, что временно присматривал за двумя детьми своих знакомых в отеле, однако родители перестали выходить на связь. По данным полиции, мать с отцом покинули город после конфликта, при этом, как сообщается, оба считали возвращение к детям «признанием поражения» в ссоре.

Связаться с матерью первоначально не удалось, а отец сообщил, что уже покинул Пекин и не может вернуться. В итоге женщина вышла на связь и согласилась забрать детей на следующий день после уговоров со стороны полиции. На ночь детей разместили в общежитии при участке, где их накормили.

После прибытия матери сотрудники полиции заявили ей, что родители несут ответственность за своих детей с момента их рождения. Согласно уголовному законодательству Китая, лица, уклоняющиеся от обязанностей по содержанию несовершеннолетних или людей, не способных к самостоятельной жизни, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до пяти лет.

