В Польше заявили, что страна не избежит сокращения военного присутствия США

Чажастый: Польша напрасно надеется на сохранение военного присутствия США
Kacper Pempel/Reuters

Политики из Польши напрасно надеются на сохранение военного присутствия США. Об этом журналистам заявил спикер сейма страны Влодимеж Чажастый, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, американское присутствие в Европе будет лишь сокращаться. Чажастый отметил, что Европа должна взять в свои руки ответственность за свою безопасность.

«Кризис, который разразился в настоящее время, показал нам в очередной раз то, что мы уже знаем – американское присутствие в Европе будет сокращаться», — сказал он.

На сегодняшний день в Польше расквартировали около 10 тыс. американских военнослужащих.

26 января стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе поднял вопрос размещения на территории его страны постоянной военной базы США.

В мае 2025 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше. По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Ранее польский министр впервые назвал Россию врагом, вернувшись из США.
 
