В Польше заявили, что страна не избежит сокращения военного присутствия США

Политики из Польши напрасно надеются на сохранение военного присутствия США. Об этом журналистам заявил спикер сейма страны Влодимеж Чажастый, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, американское присутствие в Европе будет лишь сокращаться. Чажастый отметил, что Европа должна взять в свои руки ответственность за свою безопасность.

«Кризис, который разразился в настоящее время, показал нам в очередной раз то, что мы уже знаем – американское присутствие в Европе будет сокращаться», — сказал он.

На сегодняшний день в Польше расквартировали около 10 тыс. американских военнослужащих.

26 января стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе поднял вопрос размещения на территории его страны постоянной военной базы США.

В мае 2025 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше. По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Ранее польский министр впервые назвал Россию врагом, вернувшись из США.