Россия якобы «абсолютно точно» находится в состоянии войны с Европой, даже если Запад этого не признает или не хочет в это верить. С таким заявлением выступил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

По его словам, Россия хочет добиться прекращения поддержки Украины со стороны Европы. Пока Москву не удастся «наказать за ее действия, это будет продолжаться каждый день», считает Ходжес. В связи с этим военный призвал сосредоточиться на поддержке Киева и наращивании его военной мощи.

«Европа, безусловно, может защитить себя. Пожалуйста, прекратите ныть. Почему столько нытья по поводу того, что мы будем делать, если США уйдут? Ну же», — сказал Ходжес.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов». Президент обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что РФ якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.