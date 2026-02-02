Размер шрифта
В Курской области глав двух муниципалитетов уволили за «застарелые» методы работы

Хинштейн: глава Курского района Телегин и мэр Щигров Черников подали в отставку
Администрация Курского района Курской области/Муниципальное образование «город Щигры»

В Курской области свои посты покидают главы двух муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Заявления на увольнение по собственному желанию написали глава Курского района Андрей Телегин и мэр города Щигры Сергей Черников. Точную причину такого решения Хинштейн не назвал, однако отметил, что работу в указанных муниципалитетах давно надо было усиливать, на что он неоднократно указывал.

«Жители, и сами главы прекрасно видят, что работу в этих муниципалитетах нужно усиливать», — написал Хинштейн.

Губернатор отметил, что сегодняшние условия требуют непростых решений, выработки новых подходов к работе и полной самоотдачи. Хинштейн подчеркнул, что «застарелые» методы управления уже не подходят, их необходимо кардинально менять.

Временно исполнять обязанности главы Курского района будет Александр Дрынов — ныне глава администрации Железнодорожного округа Курска. Пост мэра Щигров займет исполнительный директор ООО «Региональная компания ЭКОРАЗ» Виталий Кочергин. Окончательные решения будет приниматься на конкурсной основе представительными собраниями муниципалитетов, указал Хинштейн.

Ранее Хинштейн выразил недовольство из-за числа уволенных чиновников, привлекавшихся к ответственности.
 
