Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США

Глава евродипломатии Каллас призвала адаптироваться к уходу США из Европы
Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Европу адаптироваться к новым реалиям с быстро меняющейся природой альянса с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее словам, уход США из Европы является «долгосрочным» процессом, к которому ЕС должен срочно адаптироваться.

«На самом деле, если мы посмотрим на трансатлантическую политику или на то, что делает администрация США... то это не началось с президента Трампа. Я думаю, что есть много общего в политике разных администраций», — порассуждала Каллас.

В связи с этим она призвала Европу смотреть «на долгосрочную перспективу» в связи с изменившейся природой взаимодействия между Вашингтоном и Брюсселем.

До этого Трамп в интервью The New York Times не стал давать прямой ответ на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или взять под контроль Гренландию, которая принадлежит Дании — члену альянса. По словам журналистов, американский лидер «признал, что это может быть выбор» и дал понять, что НАТО, по сути, является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе».

Ранее Каллас оценила идею создания европейского НАТО.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!