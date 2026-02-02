Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Европу адаптироваться к новым реалиям с быстро меняющейся природой альянса с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее словам, уход США из Европы является «долгосрочным» процессом, к которому ЕС должен срочно адаптироваться.

«На самом деле, если мы посмотрим на трансатлантическую политику или на то, что делает администрация США... то это не началось с президента Трампа. Я думаю, что есть много общего в политике разных администраций», — порассуждала Каллас.

В связи с этим она призвала Европу смотреть «на долгосрочную перспективу» в связи с изменившейся природой взаимодействия между Вашингтоном и Брюсселем.

До этого Трамп в интервью The New York Times не стал давать прямой ответ на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или взять под контроль Гренландию, которая принадлежит Дании — члену альянса. По словам журналистов, американский лидер «признал, что это может быть выбор» и дал понять, что НАТО, по сути, является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе».

Ранее Каллас оценила идею создания европейского НАТО.