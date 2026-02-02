Дизайнер Долиной о первом после судов большом шоу звезды: «Ей тяжело»

Дизайнер платьев Ларисы Долиной Джемал Махмудов рассказал о том, как прошел первый после окончания судов вокруг спорной квартиры большой концерт звезды. Его цитирует kp.ru.

Первое в 2026 году большое сольное шоу «Юбилей в кругу друзей» состоялось в концертном зале в Домодедово.

«Ей тяжело, но она держится. Она сказала: «Мне концерт был нужен, чтобы поддержать себя, потому что я не знаю, как дальше. Вот это ощущение, когда земля из-под ног уходит…» — приводит Махмудов слова певицы.

По словам дизайнера, концерт Долину воодушевил, она смогла ощутить любовь поклонников и получила много цветов. Махмудов добавил, что исполняя свой хит «Стена», Долина не сдержалась и расплакалась.

Завершив судебные разбирательства по поводу квартиры в Хамовниках, Лариса Долина анонсировала 21 концерт, среди которых шесть сольных. В начале года певица была вынуждена перенести ряд концертов из-за низкого спроса на билеты. Однако позже музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году наблюдается обратная тенденция: в связи с возросшей популярностью артистка увеличила количество концертов в три раза.

Ранее выяснилось, что аудитория Долиной резко выросла за последний месяц.