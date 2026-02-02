Сурок предсказал позднюю весну

Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в День сурка впервые за 10 лет

Сурок Филимон из усадьбы «Приют Белоснежки» в Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся в День сурка. Об этом сообщил «Приют Белоснежки» в Telegram-канале.

«Сегодня, друзья, — День Сурка. И он сразу не задался. Впервые за 10 лет своего вангования в Приюте Белоснежки сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну», — говорится в сообщении.

В пресс-службе усадьбы добавили, что Филимон спит, а это значит, что прихода весны не стоит ждать раньше 15 марта.

До этого газета New York Post писала, что в США зоозащитники попросили не трогать сурка-предсказателя Фила во время ежегодной церемонии Дня сурка и заменить его на цифровую голограмму. Активисты предлагают использовать 3D-проекцию вместо живого животного, чтобы Фил и другие сурки могли больше не участвовать в публичных мероприятиях и находиться в заповеднике.

