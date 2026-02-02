Размер шрифта
В Японии сноубордистка не смогла спастись при сходе с кресельного подъемника

Сноубордистка не выжила после падения с подъемника из-за зацепившегося рюкзака
Shutterstock

Австралийская сноубордистка Брук Дэй умерла в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Цугаике в японской префектуре Нагано. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные власти и заявление курорта.

Трагедия произошла 1 февраля. Во время схода с кресельного подъемника поясная пряжка рюкзака девушки зацепилась за кресло, а застегнутый нагрудный ремень не удержался от отделения, в результате чего девушка повисла в воздухе и была протащена за подъемником. Сотрудник курорта немедленно прекратил лифтинг, оказал первую помощь и вызвал скорую.

Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла от остановки сердца в возрасте 22 лет.

Департамент иностранных дел и торговли Австралии подтвердил факт происшествия и оказание консульской помощи ее семье. Оператор компании Tsugaike Gondola Lift Co. заявил, что приносит извинения и начинает расследование причин инцидента.

Ранее умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики.
 
