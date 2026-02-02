В Совфеде рассказали, почему в США скоро закончат расследовать дело Эпштейна

Сенатор Пушков: расследование дела Эпштейна будет закончено, так и не начавшись

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, скорее всего, останется «неразорвавшейся бомбой», и расследование «закончится, так и не начавшись». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Вовлечены слишком многие, имена слишком громкие, дел пришлось бы открыть слишком много... В водовороте этого скандала утонуть могли бы слишком крупные фигуры американской большой политики и большого бизнеса. Так что расследование, видимо, будет закончено, так и не начавшись», — отметил Пушков.

По его словам, дело Эпштейна забудут так же, как и «белые вечеринки» рэпера Пи Дидди, и «возбужденной публике» предложат «успокоиться», «как уже не раз было в истории США».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. Опубликованные материалы включали более двух тысяч видео и 180 изображений, а том числе большие объемы порнографии с устройств финансиста.

Газета The New York Times (NYT), проанализировав файлы, нашла среди них 5,3 тысячи, в которых более 38 тысяч раз упоминается президент США Дональд Трамп, а также связанные с ним люди и термины. Также в файлах обнаружили упоминания краснодарского модельного агентства, которое могло поставлять девушек Эпштейну.

Эпштейна арестовали еще в 2019 году, а 10 августа 2019 года он скончался в своей тюремной камере, причиной было названо самоубийство.

